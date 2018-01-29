Состав сборной России на Олимпиаду, Матч звезд НХЛ и щедрость Кучерова. Главные хоккейные новости недели

Состав сборной России из игроков СКА и ЦСКА, 69-й Матч всех звезд НХЛ и подарки от Никиты Кучерова. Еженедельник «Футбол-Хоккей» знакомит с ключевыми событиями из мира хоккея за прошедшую неделю.

Объявлен состав сборной России на Олимпиаду

Знарок сыграет по схеме 15+8+2

В окончательной заявке из 25 хоккеистов представлены игроки всего лишь трех клубов: СКА, ЦСКА и магнитогорского «Металлурга». Наибольшее представительство получили хоккеисты питерского СКА – 15 человек. Восемь игроков вызваны из столичного ЦСКА, а еще двое – из «Металлурга» Мг. Также приглашение в состав команды получили еще три хоккеиста: защитники Егор Яковлев, 16-й представитель СКА, и Никита Трямкин из «Автомобилиста», а также нападающий Владимир Ткачев из «Ак Барса». Они вызваны в сборную в роли запасных на случай травм игроков из основной заявки.

Еще четверо хоккеистов оказались не допущены до выступления на Олимпиаде. Приглашения от МОК, дающие право выступить на хоккейном турнире ОИ-2018, не получили защитники Антон Белов (СКА) и Михаил Науменков (ЦСКА), а также нападающие Сергей Плотников (СКА) и Валерий Ничушкин (ЦСКА). При этом тренерский штаб сборной России во главе с Олегом Знарком был допущен до Олимпиады в полном составе.

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Также было объявлено, что во время ближайших контрольных матчей хоккеисты сыграют в форме сборной России, а новую форму для Игр-2018 получат перед началом олимпийского турнира. Напомним, что перед Олимпиадой россияне проведут в Москве товарищеские матчи со сборной Белоруссии (30 января) и со столичным «Спартаком» (4 февраля), а также поединок с хозяевами ОИ-2018 в Южной Корее (10 февраля).

Вратари: Василий Кошечкин («Металлург» Мг), Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА).

Защитники: Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков, Артем Зуб, Андрей Зубарев, Динар Хафизуллин (все – СКА), Богдан Киселевич, Алексей Марченко, Никита Нестеров (все – ЦСКА).

Нападающие: Александр Барабанов, Никита Гусев, Павел Дацюк, Илья Каблуков, Сергей Калинин, Илья Ковальчук, Николай Прохоркин, Вадим Шипачев, Сергей Широков (все – СКА), Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Иван Телегин (все – ЦСКА), Сергей Мозякин («Металлург» Мг).

В НХЛ состоялся 63-й Матч всех звезд

Победителем стала команда Тихоокеанского дивизиона

В этом году местом проведения Матча всех звезд стала Тампа, а в числе участников «звездного уикенда» оказались три россиянина. Голкипер Андрей Василевский и нападающий Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг» представляли Атлантический дивизион, а форвард «Вашингтон Кэпиталз» стал капитаном Столичного дивизиона. Для Овечкина это уже девятое по счету участие в Матче звезд НХЛ, Кучеров сыграл здесь во второй раз, а Василевский и вовсе дебютировал.

Начался уикенд с «суперскиллз» — различных конкурсов на мастерство. На этот раз организаторы подготовили для хоккеистов шесть индивидуальных испытаний, победители которых награждались чеком на 25 тысяч долларов. Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид второй год кряду выиграл конкурс забегов на скорость, а форвард «Калгари Флеймз» Джонни Годро показал лучший контроль шайбы. Алекс Пьетранжело из «Сент-Луис Блюз» преуспел в конкурсе мастерства паса, нападающий «Ванкувер Кэнакс» Брок Босер победил в номинации на точность броска, а голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флери показал самую длинную серию сейвов (14). Чек за самый сильный бросок достался Александру Овечкину (163,03 км/ч).

Просто космос! Чем запомнился юбилейный Матч всех звезд КХЛ

Сам Матч звезд уже третий год подряд проходит в формате из трех игр, в которых между собой встречаются команды всех четырех дивизионов НХЛ. В решающем матче команда Тихоокеанского дивизиона обыграла сборную Атлантического дивизиона (5:2). Самым ценным игроком был признан Брок Бозер, получивший чек на 100 тысяч долларов.

Никита Кучеров дарит подарки

Теперь его первый тренер ездит на внедорожнике

Геннадий Курдин, детский тренер нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, рассказал о необычном подарке от своего воспитанника. По словам специалиста, однажды он в шутку попросил у Кучерова в подарок новую машину, если форвард окажется в НХЛ. И Никита исполнил желание тренера.

«Я тогда ездил на пятой модели «Жигулей». И оказывается, как-то ему сказал: «В НХЛ будешь играть – машину мне купишь?» Видимо, надоело мне на помойке этой ездить – я в сердцах и сказал. Вообще не запомнил! А ему врезалось в память. И мой вопрос, и то, что он ответил: «Куплю». После Кубка мира Никита приехал, дней пять катался с моими мальчишками в Подольске. Потом вернулся в Америку, подписал контракт. И ближе к Новому году вдруг звонит Светлана, его мама, и говорит: «Выбирай машину». Оказывается, он вспомнил то давнее обещание и деньги ей перевел. Спрашиваю: «Какую?» – «Какую выберешь». «Я Land Cruiser взял», – рассказал в интервью «СЭ» Курдин.

Напомним, что Кучеров дебютировал за «Тампу-Бэй» в ноябре 2013 года. С тех пор он провел в НХЛ более 250 матчей, набрав свыше двухсот очков за результативность. На данный момент россиянин возглавляет гонку бомбардиров лиги. В его активе – 63 набранных балла (27 голов и 36 результативных передач). А в традиционном опросе среди главных тренеров НХЛ сразу четырнадцать специалистов назвали Кучерова лучшим игроком лиги. От комплиментов в адрес россиянина не удержался и комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн, отметивший, что тот проводит потрясающий сезон.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press