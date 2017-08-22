Состав сборной России на игру с «Динамо», Мбаппе отстранен от тренировок, «Боруссия» ставит ультиматум «Барселоне». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 21 августа.

1. Стал известен окончательный состав сборной России и молодежной сборной.

Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым назвал состав команды для участия в учебно-тренировочном сборе в Новогорске.

2. Тульский «Арсенал» на выезде обыграл «Ахмат».

Победный гол в матче 7 тура чемпионата России в ворота хозяев забил Лука Джорджевич.

3. Килиан Мбаппе был отстранен от тренировки после стычки с партнером.

Нападающий «Монако» не попал в заявку на матч 3-го тура чемпионата Франции с «Метцом».

4. «Боруссия» дала «Барселоне» неделю для осуществления трансфера Дембеле.

Руководство немецкой команды дало каталонцам время до 27 августа на осуществление перехода французского футболиста.

5. Самир Насри покидает «Манчестер Сити».

Француз продолжит карьеру в Турции.

Фото: Global Look Press

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