Состав сборной России на игру с «Динамо», Мбаппе отстранен от тренировок, «Боруссия» ставит ультиматум «Барселоне». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 21 августа.
1. Стал известен окончательный состав сборной России и молодежной сборной.
Тренерский штаб сборной России во главе со Станиславом Черчесовым назвал состав команды для участия в учебно-тренировочном сборе в Новогорске.
2. Тульский «Арсенал» на выезде обыграл «Ахмат».
Победный гол в матче 7 тура чемпионата России в ворота хозяев забил Лука Джорджевич.
3. Килиан Мбаппе был отстранен от тренировки после стычки с партнером.
Нападающий «Монако» не попал в заявку на матч 3-го тура чемпионата Франции с «Метцом».
4. «Боруссия» дала «Барселоне» неделю для осуществления трансфера Дембеле.
Руководство немецкой команды дало каталонцам время до 27 августа на осуществление перехода французского футболиста.
5. Самир Насри покидает «Манчестер Сити».
Француз продолжит карьеру в Турции.
Фото: Global Look Press