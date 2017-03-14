Состав сборной России, лидер «Арсенала» может стать игроком «МЮ», в России может пройти финал еврокубка. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости и тексты за 13 марта.

1. РФС огласил список футболистов, вызванных в сборную России на ближайшие матчи.

2. «Барселона» предложит Лионелю Месси 40 миллионов евро за продление контракта.

3. В России может пройти финал еврокубка.

4. Месут Озил может стать футболистом «Манчестер Юнайтед».

5. Марко Верратти хочет покинуть «ПСЖ».

6. «Это тот состав, на который мы рассчитываем на Кубке конфедераций». Что сказал и чего не сказал Станислав Черчесов о сборной России.

7. Судные дни Премьер-лиги. К чему приведут скандалы с арбитрами.

8. Принц Монако. Кто сейчас самый многообещающий форвард Лиги 1.

Фото: Global Look Press