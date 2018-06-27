Состав сборной Испании оценивается в 1 млрд евро, а России — в 153 млн

Cборная России в 1/8 финала встретится с Испанией, которая не уступает в официальных встречах уже 23 матча подряд. Стоимость состава сборной Испании оценивается в 1 млрд 61 млн евро, а все игроки национальной команды России в 153 млн 825 тысяч евро.

Встреча Россия — Испания состоится в воскресенье 1 июля в московских «Лужниках», вмещающих 81 тысячу зрителей, начало матча в 21:00. Транслировать игру будет телеканал «Россия 1». Еженедельник «Футбол» предлагает вспомнить то, как обе команды пробились плей-офф чемпионата мира-2018, а также познакомиться с ожиданиями от этой встречи.

В стартовой игре первенства мира команда Станислава Черчесова разгромила Саудовскую Аравию (5:0) в Москве, а потом одолела Египет (3:1) в Санкт-Петербурге. Такое успешное выступление стало большим сюрпризом для всех российсских болельщиков. В заключительной встрече в группе наша сборная уступила Уругваю (0:3), на протяжении большей части матча россияне играли вдесятером после удаления Игоря Смольникова. В итоге наша команда набрала 6 очков и заняла второе место, пропустив вперед Уругвай.

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Испанцы перед турниром считались одними из фаворитов. Было объявлено, что в случае победы на ЧМ каждый игрок «фурии роха» получит по 800 тысяч евро. Турнир испанцы начали с результативной ничьи с португальцами. Шесть мячей было забито в этой встрече, которая пока остается самой зрелищной на турнире. Испания дважды отыгрывалась после того, как Криштиану Роналду выводил Португалию вперед, а после гола Начо вела в счете до с 58-й до 88-й минуты, но Роналду в этот день не хотел уходить в поля побежденным и оформил хет-трик (3:3). Тот матч стал дебютом на посту главного тренера «фурии роха» для Фернандо Йерро. Он перед самым стартом турнира сменил Хулена Лопетеги, который был отправлен в отставку руководством испанской федерации, из-за заключения контракта о работе с мадридским «Реалом».

В следующей встрече Испания одолела Иран (1:0), а в заключительном матче в группе опять проверила нервы своих болельщиков на прочность, сведя вничью матч с Марокко только на 90-й минуте (2:2). В итоге команда Йерро набрала 5 баллов, как и Португалия. Однако Испания заняла первое место в группе В, благодаря разнице забитых мячей 6-5, которая оказалась лучше, чем у Криштиану Роналду и Ко — 5:4.

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Всего испанцы не проигрывают в официальных встречах 23 матча подряд. Они одержали 15 побед и 8 игр сыграли вничью. Для российской команды Испания является одним из самых сложных соперников. В 11 матчах сборная СССР/СНГ/России победила «фурию роха» только один раз, было это в 1971 году. А в прошлом году в Санкт-Петербурге сборная России сыграла в товарищеской встрече с Испанией вничью (3:3).

Источник: еженедельник «Футбол»

Фото: Сергей Дроняев

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