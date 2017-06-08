Состав России и Германии на Кубок конфедерации, капитанская повязка Юлиана Дракслера. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 7 июня.

1. Объявлен окончательный состав сборной России на Кубок конфедераций.

2. Объявлен окончательный состав сборной Германии на Кубок конфедераций.

3. Баку может принять финалы Лиги чемпионов или Лиги Европы.

4. Юлиан Дракслер будет капитаном сборной Германии на Кубке конфедераций.

5. Леонид Слуцкий в течение ближайших 48 часов будет назначен главным тренером «Халла».

6. Сборная агентов. Кто стоит за спинами игроков национальной команды России.

7. Доменико Кришито: «Буду разговаривать с руководством «Зенита». Я решил вернуться в Италию».

Фото: Global Look Press

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