Состав России и Германии на Кубок конфедерации, капитанская повязка Юлиана Дракслера. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Жулиан Дракслер

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 7 июня.

1. Объявлен окончательный состав сборной России на Кубок конфедераций.

2. Объявлен окончательный состав сборной Германии на Кубок конфедераций.

3. Баку может принять финалы Лиги чемпионов или Лиги Европы.

4. Юлиан Дракслер будет капитаном сборной Германии на Кубке конфедераций.

5. Леонид Слуцкий в течение ближайших 48 часов будет назначен главным тренером «Халла».

6. Сборная агентов. Кто стоит за спинами игроков национальной команды России.

7. Доменико Кришито: «Буду разговаривать с руководством «Зенита». Я решил вернуться в Италию».

Фото: Global Look Press

Поделиться:

Еженедельник «Футбол»

Старейшее издание в России, посвященное спорту №1

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Маруан Феллайни

Определились финалисты Лиги Европы, в Москве выберут хозяина ЧМ-2026. Главные новости дня

Сергей Фурсенко

Сергей Фурсенко назначен генеральным директором «Зенита», Кубок конфедераций в России может стать последним в истории. Главные новости дня

Алан Дзагоев

Алан Дзагоев может пропустить Кубок конфедераций, Хави Грасия может стать тренером «Севильи». Главные новости дня

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 