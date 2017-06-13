Состав «Краснодара» пополнили два защитника

«Краснодар» объявил о трансфере защитника Алексея Грицаенко. Также к команде присоединился защитник Александр Жиров, вернувшийся из аренды.

22-летний Алексей Грицаенко, ранее выступавший за «Луч-Энергию», заключил с клубом 4-летний контракт. В прошлом сезоне в 35 матчах ФНЛ он отметился тремя голами.

Кроме того, к «Краснодару» присоединился Александр Жиров. Южане заключили контракт с ним еще зимой, но из-за невозможности заявить отдали в «Анжи» на правах аренды. В минувшем сезоне на его счету 26 матчей в РФПЛ за «Анжи» и «Томь».

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Краснодара»

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