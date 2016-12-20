Сослан Джанаев не стал рассматривать предложение «Зенита»

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Голкипер «Ростова» и сборной России Сослан Джанаев отказался от перехода в отечетсвенный топ-клуб. Об этом сообщают СМИ.

По некоторым данным, руководство петербургского «Зенита» вышло лично на вратаря с предложением перейти в их клуб. Однако Джанаев не захотел проводить переговоры с сине-бело-голубыми. Поэтому официального предложения ростовской команде по поводу трансфера 29-летнего футболиста так и не поступило.

За «южан» Сослан выступает с 2014 года. В составе «Ростова» завоевал серебряные медали чемпионата России 2015/16.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: ТАСС

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