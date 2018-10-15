Сослан Джанаев: «Кокорин и Мамаев должны понести наказание, но не столь жестокое»

Вратарь «Рубина» Сослан Джанаев выразил поддержку помещенным под стражу Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Голкипер сделал пост в социальной сети.
«Каждый из нас в жизни совершает ошибки, у всех они разные, но мы их совершаем. Безусловно, поступок ребят заслуживают наказания, но оно должно быть справедливым.
Никто не оправдывает их поступок и они должны понести наказание, но не столь жестокое.
Друзья, давайте будем добры друг к другу, научимся прощать, не оскорблять и дать возможность исправиться людям. Саня, держись, сил тебе, твоей семье и близким», – написал Джанаев в инстаграме.
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Каждый из нас в жизни совершает ошибки,у всех они разные,но мы их совершаем. Безусловно поступок ребят заслуживают наказания,но оно должно быть СПРАВЕДЛИВЫМ…Никто не оправдывает их поступок и они должны понести наказание,но не столь ЖЕСТКОЕ. Друзья, давайте будем добры друг к другу, научимся прощать, не оскорблять и дать возможность исправиться людям. P.S. Саня держись,сил тебе,твоей семье и близким…
Фото: Global Look Press
Источник: инстаграм Сослана Джанаева