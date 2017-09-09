Соперники по контрольным матчам сборной России, матчи Ла Лиги следующего сезона могут пройти вне Испании. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 8 сентября.

1. Премьер-лига. 9-й тур. ЦСКА одержал трудную победу в Перми.

Единственный гол в этой встрече забил Жемалетдинов.

2. Некоторые матчи Ла Лиги следующего сезона могут пройти в Китае и США.

Главной причиной такого решения станет финансовая выгода.

3. Сборная России сыграет контрольные матчи с Южной Кореей и Ираном.

Поединок с Южной Кореей состоится 7-го октября и пройдет в Москве на «ВЭБ Арене». С иранцами подопечные Станислава Черчесова встретятся 10-го октября на «Казань Арене».

4. Кристиан Тельо отказался переходить в «Спартак» из-за беременности жены.

В конце июня «Спартак» договорился с «Барселоной» о трансфере Кристиана Тельо и даже согласовал с Тельо условия личного контракта.

5. «Спартак» отказался от покупки Канунникова из-за возможного суда.

В контракте нападающего «Рубина» был странный пункт, который завышал цену.

Фото: Сергей Дроняев

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