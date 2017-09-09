Соперники по контрольным матчам сборной России, матчи Ла Лиги следующего сезона могут пройти вне Испании. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 8 сентября.
1. Премьер-лига. 9-й тур. ЦСКА одержал трудную победу в Перми.
Единственный гол в этой встрече забил Жемалетдинов.
2. Некоторые матчи Ла Лиги следующего сезона могут пройти в Китае и США.
Главной причиной такого решения станет финансовая выгода.
3. Сборная России сыграет контрольные матчи с Южной Кореей и Ираном.
Поединок с Южной Кореей состоится 7-го октября и пройдет в Москве на «ВЭБ Арене». С иранцами подопечные Станислава Черчесова встретятся 10-го октября на «Казань Арене».
4. Кристиан Тельо отказался переходить в «Спартак» из-за беременности жены.
В конце июня «Спартак» договорился с «Барселоной» о трансфере Кристиана Тельо и даже согласовал с Тельо условия личного контракта.
5. «Спартак» отказался от покупки Канунникова из-за возможного суда.
В контракте нападающего «Рубина» был странный пункт, который завышал цену.
Фото: Сергей Дроняев