Жереми Матье сообщил партнерам по команде, что уйдёт из «Барселоны»

Автор: Лидия Дидык 0

Матье

Защитник «Барселоны» Жереми Матье покинет «Барселону». После победы в финале Кубка Испании над «Алавесом» (3:1) игрок сообщил нескольким одноклубникам, что собирается покинуть команду летом.

Во время перелета из Мадрида в Барселону после финала Кубка Матье попросил партнеров по команде подписать сувенирный мяч, что может свидетельствовать о его решении уйти.

В «Барселоне» окончательно разочаровались в игре Матье после первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов с «Ювентусом» (0:3). После этого Матье больше на поле не выходил.

33-летний француз, контракт которого с сине-гранатовыми действует еще один год, имеет предложения от двух клубов.

Фото: Global Look Press
Источник: Mundo Deportivo

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