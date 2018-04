Сон Хын Мин признан лучшим игроком Азии

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Кореи Сон Хын Мин стал лучшим игроком Азии по итогам 2017 года. Для 25-летнего форварда эта награда стала третьей в карьере — ранее он получал этот приз в 2014 и 2015 годах.

За последние пять лет помимо Мина подобной чести удостаивались Кейсуке Хонда, в сезоне-2012/13 вместе с ЦСКА выигравший чемпионат, Кубок и Суперкубок России и Синдзи Окадзаки, в сезоне-2015/16 вместе с «Лестером» ставший чемпионом Англии.

🇰🇷 Congratulations to Sonny who has been named Best Footballer in Asia for the third time 👏#COYS pic.twitter.com/KqIhMfIE9r

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 25, 2018