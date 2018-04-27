Сол Кэмпбелл может возглавить «Ипсвич»

Бывший защитник «Тоттенхэм Хотспур» и «Арсенала» Сол Кэмпбелл может в скором времени начать тренерскую карьеру. И может возглавить клуб Чемпионшипа.

По информации английских СМИ, в услугах экс-футболиста заинтересован «Ипсвич Таун», который ранее покинул Мик Маккарти. Ранее Кэмпбелл неоднократно заявлял о желании начать тренерскую карьеру, однако отмечал, что не хочет работать с командой из нижних дивизионов или быть ассистентом главного тренера. В феврале англичанин мог возглавить «Оксфорд», однако клуб отказался от его услуг.

В настоящий момент «Ипсвич» занимает 14-е место в турнирной таблице английского Чемпионшипа.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph