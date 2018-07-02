Сократис Папастатопулос официально перешел в «Арсенал»

Защитник Сократис Папастатопулос официально ушел из дортмундской «Боруссии». 30-летний футболист стал игроком «Арсенала».
Лондонский клуб подтвердил переход защитника, в официальном сообщении сказано, что он подписал долгосрочный контракт с «пушкарями». Футболист получил в своей новой команде 5-й игровой номер.
All of us when we finally announced #SOKRATIS 😃 pic.twitter.com/Q7QCShJHA5
— Arsenal FC (@Arsenal) July 2, 2018
Ранее появлялась информация о том, что трансфер грека обойдется «Арсеналу» в 16 миллионов фунтов.
В минувшем сезоне Сократис провел за «Боруссию» 30 матчей в немецкой Бундеслиге и забил два гола.
Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Арсенала»