Сократис Папастатопулос официально перешел в «Арсенал»

Защитник Сократис Папастатопулос официально ушел из дортмундской «Боруссии». 30-летний футболист стал игроком «Арсенала».

Лондонский клуб подтвердил переход защитника, в официальном сообщении сказано, что он подписал долгосрочный контракт с «пушкарями». Футболист получил в своей новой команде 5-й игровой номер.

All of us when we finally announced #SOKRATIS 😃 pic.twitter.com/Q7QCShJHA5

— Arsenal FC (@Arsenal) July 2, 2018