Сократис Папастатопулос официально перешел в «Арсенал»

Защитник Сократис Папастатопулос официально ушел из дортмундской «Боруссии». 30-летний футболист стал игроком «Арсенала».

Лондонский клуб подтвердил переход защитника, в официальном сообщении сказано, что он подписал долгосрочный контракт с «пушкарями». Футболист получил в своей новой команде 5-й игровой номер.

All of us when we finally announced #SOKRATIS 😃 pic.twitter.com/Q7QCShJHA5 — Arsenal FC (@Arsenal) July 2, 2018

Ранее появлялась информация о том, что трансфер грека обойдется «Арсеналу» в 16 миллионов фунтов.

В минувшем сезоне Сократис провел за «Боруссию» 30 матчей в немецкой Бундеслиге и забил два гола.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Арсенала»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»