Сократис Папастатопулос официально перешел в «Арсенал»

Автор: Владимир Шевелев 0

Сократис Папастатопулос

Защитник Сократис Папастатопулос официально ушел из дортмундской «Боруссии». 30-летний футболист стал игроком «Арсенала».

Лондонский клуб подтвердил переход защитника, в официальном сообщении сказано, что он подписал долгосрочный контракт с «пушкарями». Футболист получил в своей новой команде 5-й игровой номер.

Ранее появлялась информация о том, что трансфер грека обойдется «Арсеналу» в 16 миллионов фунтов.

В минувшем сезоне Сократис провел за «Боруссию» 30 матчей в немецкой Бундеслиге и забил два гола.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Арсенала»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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