Сократис Папастатопулос может переехать в Англию

Центральный защитник дортмундской «Боруссии» Сократис Папастатопулос, который через год может стать свободным агентом, близок к переходу в «Арсенал». Греческий футболист может уже летом стать игроком лондонского клуба.

29-летним грек станет первым приобретением лондонского клуба в межсезонье, несмотря на отсутствие полной ясности с новым главным тренером после ухода Арсена Венгера. Фаворитом на вакантный пост считается второй тренер «Манчестер Сити» Микель Артета.

Ранее сообщалось, что трансфер Сократиса в «Арсенал» оценивается в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Сократис провел 30 матчей и забил 2 гола.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sport Italia