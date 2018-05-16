Сократис Папастатопулос может переехать в Англию

Автор: Михаил Серебряков 0

Sokratis Papastathopoulos

Центральный защитник дортмундской «Боруссии» Сократис Папастатопулос, который через год может стать свободным агентом, близок к переходу в «Арсенал». Греческий футболист может уже летом стать игроком лондонского клуба.

29-летним грек станет первым приобретением лондонского клуба в межсезонье, несмотря на отсутствие полной ясности с новым главным тренером после ухода Арсена Венгера. Фаворитом на вакантный пост считается второй тренер «Манчестер Сити» Микель Артета.

Ранее сообщалось, что трансфер Сократиса в «Арсенал» оценивается в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Сократис провел 30 матчей и забил 2 гола.

Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sport Italia

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