«Сочи» официально не отстранен от участия в ПФЛ

Автор: Алена Груздева 0

 

ФК «Сочи» все еще планирует сыграть в первенстве ПФЛ. Не так давно официальный сайт клуба объявил о годовом перерыве.

На данный момент не принято финального решения об отстранении ФК «Сочи» с первенства ПФЛ. Ранее на официальном сайте клуба появилась информация о перерыве на год, который команда собиралась взять.

Директор департамента физической культуры и спорта администрации Сочи Сергей Пилосян передает, что формально «Сочи» продолжает участие в турнире, где в сезоне-2016/17 занял седьмое место в зоне «Юг».

Клуб был воссоздан перед этим сезоном. Матчи команда проводила на Центральном стадионе имени Славы Метревели, который сейчас закрыт на реконструкцию.

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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