Собранные средства с матча Бразилия — Колумбия пойдут семьям погибших игроков «Шапекоэнсе»

Сборная Бразилии обыграла команду Колумбии (1:0) в благотворительном матче памяти жертв авиакатастрофы с командой «Шапекоэнсе». Собранные с матча средства пошли на помощь семьям погибших футболистов.
Благотворительный матч собрал 200 тысяч фунтов. Все средства пойдут на помощь родственникам пострадавших в авиакатастрофе.
Единственный гол в матче забил бразилец Дуду.
Трагедия произошла 28 ноября в Колумбии. Самолет, на борту которого находились представители бразильской команды, потерпел крушение. В результате авиакатастрофы погибли 75 человек. Среди тех, кто спасся, три футболиста – вратарь Джексон Фольманн и защитники Алан Рушел и Нето. Еще три выживших – члены экипажа.
Футболисты бразильского клуба летели на финал Копа Судамерикана в колумбийский город Медельин, где должны были сыграть против «Атлетико Насьональ».
Фото: Global Look Press
Источник: BBC