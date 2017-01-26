Собранные средства с матча Бразилия — Колумбия пойдут семьям погибших игроков «Шапекоэнсе»

Сборная Бразилии обыграла команду Колумбии (1:0) в благотворительном матче памяти жертв авиакатастрофы с командой «Шапекоэнсе». Собранные с матча средства пошли на помощь семьям погибших футболистов.

Благотворительный матч собрал 200 тысяч фунтов. Все средства пойдут на помощь родственникам пострадавших в авиакатастрофе.

Единственный гол в матче забил бразилец Дуду.

Трагедия произошла 28 ноября в Колумбии. Самолет, на борту которого находились представители бразильской команды, потерпел крушение. В результате авиакатастрофы погибли 75 человек. Среди тех, кто спасся, три футболиста – вратарь Джексон Фольманн и защитники Алан Рушел и Нето. Еще три выживших – члены экипажа.

Футболисты бразильского клуба летели на финал Копа Судамерикана в колумбийский город Медельин, где должны были сыграть против «Атлетико Насьональ».

Фото: Global Look Press

Источник: BBC