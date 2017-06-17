Собачье счастье Алексиса Санчеса, чудеса чилийской рекламы. Сборная Чили, обзор соцсетей. День четвертый

Еженедельник «Футбол» продолжает следить за социальными сетями сборной Чили.
Всего двое суток отделяют лучшую сборную Южной Америки от исторического дебюта на Кубке конфедераций. Чилийцы продолжают подготовку к первому матчу с Камеруном
Южноамериканцы рекламируют российский Кубок конфедераций. А вы когда-нибудь слышали такую «калинку»?
Один из московских фитнес-клубов захвачен Эдуардо Варгасом и К
Жизнь в кайф — это игра в приставку после изнурительной работы
В то время,как Йоахим Лев делал селфи с сочинскими мальчишками,у сборной Чили🇨🇱 все было по-серьезному📸Официальная фотосессия перед #КК2017 pic.twitter.com/bjx78nXmph
— #КК2017 (@fifaworldcup_ru) June 15, 2017
Клаудио Браво есть, над чем задуматься: из-за повреждения голкипер не сможет помочь партнерам в первом матче КК-2017
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Дети — цветы жизни нападающего
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#Рукалицо по-чилийски
Пауло Диаз ждет игры с Камеруном. А вы?
Текст: Дмитрий Темников
Фото: Global Look Press