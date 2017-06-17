Собачье счастье Алексиса Санчеса, чудеса чилийской рекламы. Сборная Чили, обзор соцсетей. День четвертый

Еженедельник «Футбол» продолжает следить за социальными сетями сборной Чили.

Всего двое суток отделяют лучшую сборную Южной Америки от исторического дебюта на Кубке конфедераций. Чилийцы продолжают подготовку к первому матчу с Камеруном

Южноамериканцы рекламируют российский Кубок конфедераций. А вы когда-нибудь слышали такую «калинку»?

Todos! Pero TODOS! Con #LaRoja ! 🔴 #elpoderdeLAROJA 💪 A post shared by Selección Chilena (@laroja) on Jun 16, 2017 at 5:51pm PDT

Один из московских фитнес-клубов захвачен Эдуардо Варгасом и К

Жизнь в кайф — это игра в приставку после изнурительной работы

В то время,как Йоахим Лев делал селфи с сочинскими мальчишками,у сборной Чили🇨🇱 все было по-серьезному📸Официальная фотосессия перед #КК2017 pic.twitter.com/bjx78nXmph — #КК2017 (@fifaworldcup_ru) June 15, 2017

Клаудио Браво есть, над чем задуматься: из-за повреждения голкипер не сможет помочь партнерам в первом матче КК-2017

Не можешь настроиться на тренировку? Посмотри мотивирующее видео от Жана Босежура

Tus Raíces. Tú Fuerza.Tu historia. Muchísimas gracias a mi querido barrio Villa Padres Carmelitos, donde nací y me crié. Especialmente a los vecinos que hicieron posible este trabajo que hoy les comparto! #underarmourcl #IWILL 👏👏👏👏👏👏👏👏💪💪💪 A post shared by Jean Beausejour Coliqueo (@jbose15) on Jun 15, 2017 at 3:48pm PDT

Немного милоты вам в ленту. Алексис Санчес уже соскучился по своим любимым псам (речь не о игроках «Арсенала»)

Дети — цветы жизни нападающего

Артуро Видаль в лучших традициях современной школьницы. Умные речи под фото с новой прической — это гениально

Buenos días a todos😉😉!!! Vamos chile por otra copa más!!!🇨🇱🏆🏆🇨🇱 si puedes soñarlo también puedes hacerlo!!!😉😉😉💪🏽💪🏽🇨🇱🇨🇱🇨🇱🇨🇱😉😉 A post shared by Arturo Vidal (@kingarturo23oficial) on Jun 16, 2017 at 2:33am PDT

#Рукалицо по-чилийски

Пауло Диаз ждет игры с Камеруном. А вы?

Cada partido con esta camiseta, se juega como si fuera el último. 🇨🇱🤙🏼👊🏽 Una publicación compartida de Paulo Diaz (@paulodiaz17) el 15 de Jun de 2017 a la(s) 1:43 PDT

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press

Красная Страсть Блог Дмитрия Темникова, посвященный сборной Чили. Горячие новости, сухие факты, взрывные болельщики из Южной Америки - здесь вы найдете все о La Roja во время их выступления на Кубке конфедераций-2017.