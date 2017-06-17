Собачье счастье Алексиса Санчеса, чудеса чилийской рекламы. Сборная Чили, обзор соцсетей. День четвертый

Автор: Красная Страсть 0

Еженедельник «Футбол» продолжает следить за социальными сетями сборной Чили.

Чили

Всего двое суток отделяют лучшую сборную Южной Америки от исторического дебюта на Кубке конфедераций. Чилийцы продолжают подготовку к первому матчу с Камеруном

Южноамериканцы рекламируют российский Кубок конфедераций. А вы когда-нибудь слышали такую «калинку»?

Todos! Pero TODOS! Con #LaRoja ! 🔴 #elpoderdeLAROJA 💪

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#Рукалицо по-чилийски

Пауло Диаз ждет игры с Камеруном. А вы?

Cada partido con esta camiseta, se juega como si fuera el último. 🇨🇱🤙🏼👊🏽

Una publicación compartida de Paulo Diaz (@paulodiaz17) el

Текст: Дмитрий Темников
Фото: Global Look Press

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Красная Страсть

Блог Дмитрия Темникова, посвященный сборной Чили. Горячие новости, сухие факты, взрывные болельщики из Южной Америки - здесь вы найдете все о La Roja во время их выступления на Кубке конфедераций-2017.

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