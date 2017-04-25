Кайл Уокер определится со своим будущим летом, игроком интересуются «МЮ», «Ман Сити» и «Бавария»

Защитник «Тоттенхэма» Кайл Уокер намерен определиться со своим будущим по окончании сезона. Футболистом интересуются «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Бавария».

Игрок обсуждал планы на будущее с тренером «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино. Защитник был разочарован тем, что не попал в стартовый состав на кубковый матч с «Челси» (2:4).

Футболист зарабатывает в «Тоттенхэме» 70 тысяч фунтов за неделю. Любой из потенциальных покупателей готов предложить англичанину значительно больше.

В сентябре защитник продлил контракт с «Тоттенхэмом». Однако «шпорам», возможно, придется предложить футболисту новое соглашение, если лондонский клуб откажется его продать.

Фото: Global Look Press

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