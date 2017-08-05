Луан подпишет контракт со «Спартаком»

«Спартак» продолжает усиление в летнее трансферное окно. Красно-белые близки к заключению соглашения с игроком из Южной Америки.

По данным СМИ, нападающий «Гремио» Луан в скором времени перейдет в московский клуб. Стороны уже обсудили детали контракта и готовы заключить сделку. Ранее сообщалось о том, что в покупке форварда заинтересованы испанские «Реал» и «Барселона».

В текущем сезоне чемпионата Бразилии 24-летний нападающий сыграл в 24 матчах. За это время он забил 11 голов и сделал 8 результативных передачам.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт день за днем