Со следующего сезона в РФПЛ планируется ввести потолок зарплат для молодых футболистов

Руководство РФПЛ планирует ввести потолок зарплат для молодых футболистов. Вступление нововведения в силу планируется со следующего сезона.

«Ряд клубов РФПЛ вышли с предложением ввести потолок зарплат для молодых футболистов. Пока это только предложение, которое надо обсуждать.

Мы очень тщательно подойдем к этому вопросу. Возраст еще не определили. Предложено два варианта – 23 года и 21 год. Планируем, что со следующего сезона РФПЛ введем этот потолок. Пока это только предложение», — сказал Прядкин.

Очередная конференция Российского футбольного союза пройдет 8 апреля. На ней будет рассмотрена «Стратегия-2030», которая была принята за основу развития футбола в стране на предыдущей конференции РФС в сентябре прошлого года. В части профессионального футбола будут рассмотрены такие вопросы, как потолок зарплат, лимит на легионеров, количество команд в лиге.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС