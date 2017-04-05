Со следующего сезона в РФПЛ планируется ввести потолок зарплат для молодых футболистов

Руководство РФПЛ планирует ввести потолок зарплат для молодых футболистов. Вступление нововведения в силу планируется со следующего сезона.
«Ряд клубов РФПЛ вышли с предложением ввести потолок зарплат для молодых футболистов. Пока это только предложение, которое надо обсуждать.
Мы очень тщательно подойдем к этому вопросу. Возраст еще не определили. Предложено два варианта – 23 года и 21 год. Планируем, что со следующего сезона РФПЛ введем этот потолок. Пока это только предложение», — сказал Прядкин.
Очередная конференция Российского футбольного союза пройдет 8 апреля. На ней будет рассмотрена «Стратегия-2030», которая была принята за основу развития футбола в стране на предыдущей конференции РФС в сентябре прошлого года. В части профессионального футбола будут рассмотрены такие вопросы, как потолок зарплат, лимит на легионеров, количество команд в лиге.
Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС