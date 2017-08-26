Смолов выбирает клуб, «Барселона» совершила сделку на 105 млн евро, «Анжи» победил «Уфу». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Федор Смолов

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 25 августа.

1. Жеребьевка группового этапа Лиги Европы.

«Зенит» и «Локомотив» узнали своих соперников.

2. Премьер-лига. 8-й тур.

В единством матче пятницы в чемпионате России «Анжи» обыграл «Уфу».

3. «Барселона» объявила о переходе Усмана Дембеле.

Сумма трансфера составила 105 миллионов евро плюс бонусы.

4. «Зенит» может приобрести у «Краснодара» Федора Смолова, обратной дорогой поедет Артем Дзюба.

До конца летнего трансферного окна «Зенит» и «Краснодар» могут обменяться нападающими. 

5. Эвертон Фелипе станет игроком «Спартака» в начале следующей недели.

Российский клуб заплатит 3,5 млн евро за 20-летнего бразильца.

Фото: Сергей Дроняев

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