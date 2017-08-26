Смолов выбирает клуб, «Барселона» совершила сделку на 105 млн евро, «Анжи» победил «Уфу». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 25 августа.

1. Жеребьевка группового этапа Лиги Европы.

«Зенит» и «Локомотив» узнали своих соперников.

2. Премьер-лига. 8-й тур.

В единством матче пятницы в чемпионате России «Анжи» обыграл «Уфу».

3. «Барселона» объявила о переходе Усмана Дембеле.

Сумма трансфера составила 105 миллионов евро плюс бонусы.

4. «Зенит» может приобрести у «Краснодара» Федора Смолова, обратной дорогой поедет Артем Дзюба.

До конца летнего трансферного окна «Зенит» и «Краснодар» могут обменяться нападающими.

5. Эвертон Фелипе станет игроком «Спартака» в начале следующей недели.

Российский клуб заплатит 3,5 млн евро за 20-летнего бразильца.

Фото: Сергей Дроняев

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