Смолов – игрок «Локомотива», «Зенит» пропустил четыре гола от минского «Динамо», «Уфа» обыграла «Прогресс». Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 9 августа.
1. «Локомотив» объявил о трансфере Федора Смолова
Контракт рассчитан на 4 года.
2. Динамо» Минск разгромило «Зенит» в рамках квалификации Лиги Европы
Дубль оформил полузащитник «динамовцев» Урош Николич.
3. «Уфа» обыграла «Прогресс»
Эта победа стала первой для российского клуба в квалификации Лиги Европы.
4. Ари больше не легионер в чемпионате России
В конце июля игрок получил гражданство РФ.
5. Объявлены номинанты на звание лучшего игрока Лиги Европы-2017/2018
Тренеры не могли голосовать за игроков своей команды.
Фото: ФК «Локомотив»