Смолов – игрок «Локомотива», «Зенит» пропустил четыре гола от минского «Динамо», «Уфа» обыграла «Прогресс». Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Федор Смолов Локомотив

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 9 августа.

1. «Локомотив» объявил о трансфере Федора Смолова

Контракт рассчитан на 4 года.

2. Динамо» Минск разгромило «Зенит» в рамках квалификации Лиги Европы

 Дубль оформил полузащитник «динамовцев» Урош Николич.

3. «Уфа» обыграла «Прогресс»

Эта победа стала первой для российского клуба в квалификации Лиги Европы.

4. Ари больше не легионер в чемпионате России

В конце июля игрок получил гражданство РФ.

5. Объявлены номинанты на звание лучшего игрока Лиги Европы-2017/2018

Тренеры не могли голосовать за игроков своей команды.

Фото: ФК «Локомотив»

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