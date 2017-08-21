Слуцкий хочет пригласить в «Халл» полузащитника «Арсенала» Тораля

Автор: Евгений Морозов 0

Слуцкий

«Халл» планирует арендовать полузащитника «Арсенала» Хона Тораля. Главный тренер команды Леонид Слуцкий до закрытия трансферного окна хочет усилить среднюю линию и считает 22-летнего хавбека одной из приоритетных целей.

Последние 3 сезона испанец, который пока не дебютировал за первую команду «канониров», провел в арендах.

В прошлом сезоне Тораль играл за «Рейнджерс» и «Гранаду». У него есть опыт выступлений в чемпионшипе за «Бирмингем» и «Брентфорд».

Тораль является воспитанником «Барселоны», в 2011 году он в 16-летнем возрасте перебрался в академию «Арсенала».

Фото: Global Look Press
Источник:  ESPN

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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