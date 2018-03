Слуцкий нашел новый клуб, Серхио Рамос «обделался». Главные истории недели

Еженедельник «Футбол» представляет самые интересные истории за прошедшую неделю.

Леонид Слуцкий скоро вернется к тренерской деятельности

Бывший тренер сборной России подписал контракт с голландским «Витессом»

Слухи о возможном сотрудничестве Леонида Викторовича с голландской командой появились еще в конце прошлого года. Тогда они разбавлялись новостями о возможном вступлении Слуцкого в тренерский штаб Антонио Конте в «Челси» или о появлении в штабе аналитиков лондонской команды. На фоне всего в конце осенней части чемпионата России знатно лихорадило «Краснодар», и Слуцкий был основным кандидатом на место Игоря Шалимова.

Сейчас все эти слухи развеяны официальным заявлением. Соглашение Леонида Слуцкого с голландской командой рассчитано на два года. «Слуцкий – открытый человек с четкими взглядами. Он харизматичен и отлично говорит по-английски. Так что никаких проблем у нас не было. Здорово, что мы наняли человека с большим международным опытом, который многое познал. Он бесплатно тренировал национальную сборную и добился большого успеха с ЦСКА. Да, у нас здесь будет нечто другое. Нечто новое, но я получил положительные отзывы о нем. Он будет первым россиянином в высшем голландском дивизионе», — заявил технический директор «Витесса» Марк ван Хинтум.

Леонид Викторович возглавит команду по окончании нынешнего сезона. Самое время учить, как на голландском будет: «С детства за «Витесс» Леонида Слуцкого».

Принудительная перезагрузка

Серхио Рамос во время матча сбежал в туалет

Капитану и защитнику мадридского «Реала» Серхио Рамосу приспичило сбежать в туалет во время матча чемпионата Испании по футболу с «Эйбаром». На 73-й минуте игры, при ничейном счете 1:1, Рамос на пять минут отлучился с поля. Футболист подбежал к главному судье, что-то ему сказал и убежал в подтрибунное помещение. За время, что «Реал» играл в меньшинстве, счет не изменился. Когда защитник вернулся в игру, мадридская команда забила победный мяч: на 84-й минуте дубль оформил нападающий Криштиану Роналду.

На послематчевой конференции главный тренер «Реала» Зинедин Зидан сообщил, что футболист бегал в туалет. «Он немного обделался. Серхио надо было срочно в туалет, поэтому он убежал в раздевалку и вскоре вернулся на поле», — пояснил с улыбкой Зизу. Сам Серхио Рамос в Twitter также подтвердил случившееся: «Природа зовет. Сходил туда и обратно, перезарядился – и забили гол. Теперь возвращаемся домой с хорошим настроением. Так держать». «Реал» обыграл «Эйбар» со счетом 2:1. Клуб занимает третье место в таблице чемпионата Испании, имея в активе 57 очков. Лидирует «Барселона» с 72 очками.

Серхио Рамос оказался цивильнее предшественников, столкнувшихся с похожей проблемой. Известный французский вратарь Фабьен Бартез в одной из игр за «Марсель» в Кубке УЕФА без стыда справил нужду прямо на газон, пока его команда атаковала. Йенс Леманн скрывался за рекламным щитом, Марио Гетце перед игрой ЛЧ с «Малагой», не успев добежать до раздевалки, принял странную позу и также облегчил свои страдания.

Фанаты «Вест Хэма» бунтуют против руководства команды

Некоторые даже выбегают на поле

Владельцы лондонской команды Дэвид Салливан и Дэвид Голд сделали свое состояние на порнографии. Однако этот бизнес не укрепил их профессиональную жилку, и теперь Салливан и Голд безуспешно ведут дела в футболе.

Английские журналисты сообщали, что болельщики «молотобойцев» планировали акции протеста. Одна из них была связана с оскорбительными баннерами. Самым ярким из них был: «Мы купили мечту, но получили кошмар» — пламенный привет руководству. Еще несколько плакатов изъяли стюарды до начала встречи. Заключительная часть протеста началась после первого гола «Бернли». Недовольные болельщики начали выбегать на поле, вырывать угловые флажки, спорить с арбитром. Успокаивать разгоряченных фанатов принялись футболисты «Вест Хэма»: Джеймс Коллинз спокойно попросил одного удалиться, в то время как Марк Ноубл сцепился с одним болельщиков.

Из-за беспорядков полиции пришлось прийти на трибуны и уже силовым путем успокаивать протестующих. Дело дошло до того, что футболисты «Бернли» пустили на скамейку запасных маленьких фанатов команды, чтобы те не пострадали из-за этих беспорядков. Дэвид Салливан и Дэвид Голд, половину матча ловившие на себе недовольные взгляды болельщиков, сбежали через черный ход за пять минут до конца встречи. Похоже, порнография, которую так полюбили бизнесмены, перешла с экранов подростков в систему одной из самых ярких футбольных команд АПЛ.

Мать футболиста «Арсенала» живет в контейнере

Жесть из Лондона

Мать 21-летнего полузащитника «Арсенала» Эннсли Мэйтленда-Найлза проживает в металлическом контейнере площадью три квадратных метра, где нет окон и туалета. По словам 38-летней Джул Найлз, футболист ушел из дома после подписания нового контракта с «Арсеналом», благодаря которому он стал получать 30 000 фунтов в неделю. Сейчас Энсли и его брат Корди живут в квартире стоимостью 700 000 фунтов, а с матерью они не общаются и отказываются помогать ей с оплатой за аренду дома. Из-за этого Джул и приходится ютиться в контейнере.

Также женщина рассказала о своей юности: ей приходилось голодать, чтобы прокормить сыновей. «Мой сын может купить мне квартиру со своей двухнедельной зарплаты. Я просто хочу понять, что я сделала не так. Даже если бы Энсли завтра потерял все свои деньги, он и Корди — мои сыновья. Я их люблю», — призналась женщина.

Но в этой истории все неоднозначно. Именно Найлз была агентом своего сына и устраивала скандальные выходки. Так, главный тренер «Ипсвича» Мик МакКарти отказался от аренды Энсли из-за того, что мать игрока отправила ему голосовое сообщение с ругательствами. Да и в нынешнем клубе Мэйтленд-Найлз страдал из-за действий родительницы: в 2015-м «канониры» дисквалифицировали парня после того, как его мама поругалась с главным переговорщиком лондонцев и пригрозила увести сына с тренировочных сборов. Сейчас Джул подозревает руководителей «Арсенала» в промывании мозгов своему ребенку: по ее мнению, они велели хавбеку отгородиться от матери ради развития успешной карьеры.

Простите, что?

Английского игрока удалили за то, что тот назвал свою фамилию

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Санчез Уотт (Watt), выступающий ныне за клуб Южной конференции (Д6) «Хемел Хемпстед», попал в невероятно забавную ситуацию. Во время вчерашнего матча своего клуба Уотт заработал желтую карточку за игру после свистка. Рефери подошел к нему и спросил его фамилию, чтобы записать. Футболист ответил: Watt. Но судья услышал вопросительное What, переспросил еще раз — снова What. Опять переспросил — и снова What. Тогда судья обиделся, подумал, что над ним издеваются, показал Уотту красную карточку и пошел спрашивать у капитана команды, Санчеза, его настоящую фамилию. Можете себе представить удивление арбитра, когда тот тоже ответил Watt.

Санчез числился в составе лондонского «Арсенала» с 2009 по 2013 год. Арсен Венгер отмечал талант парня, называл его «игроком уличной школы» и отмечал шикарную игру левой ногой. Но Уотт, так и не закрепившись в основном составе, начал разъезжать по арендам: «Лидс», «Шеффилд Уэнсдей», «Кроули Таун», «Колчестер Юнайтед» — далеко не весь список. Сразу после этого случая на футболиста подписались около 10 тысяч человек в Twitter. А забавную историю Санчез Уотт закрепил наверху своей социальной странички.

Нелепые удаления в футболе были всегда. В матче чемпионата Бразилии Кларенс Зеедорф был удален после спора с арбитром, потому что во время замены должен был покинуть поле у ближайшей боковой линии, но побежал в противоположную, за что получил вторую желтую. Драка Азара с боллбоем – самый странный эпизод в карьере бельгийца. Едва ли он гордится своим поступком. Марко Арнаутовича удаляли за обычный замах на судью.

Подготовили: Юрий Алеманов, Илья Егоров, Дмитрий Темников