Слуцкий может возглавить лондонский «Брентфорд»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий может возобновить карьеру. Сообщается, что заинтересованность в услугах 45-летнего специалиста проявляет «Брентфорд».

По информации источника, лондонский клуб летом планирует расстаться с нынешним наставником команды Дином Смитом.

Напомним, что на данный момент Слуцкий занимается изучением английского языка и посещает матчи АПЛ.

В нынешнем сезоне Чемпионшипа «Брентфорд» занимает 13-е место в турнирной таблице.

Фото: Global Look Press

Источник: ФАН