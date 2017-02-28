Слуцкий может возглавить лондонский «Брентфорд»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Леонид Слуцкий

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий может возобновить карьеру. Сообщается, что заинтересованность в услугах 45-летнего специалиста проявляет «Брентфорд».

По информации источника, лондонский клуб летом планирует расстаться с нынешним наставником команды Дином Смитом.

Напомним, что на данный момент Слуцкий занимается изучением английского языка и посещает матчи АПЛ.

В нынешнем сезоне Чемпионшипа «Брентфорд» занимает 13-е место в турнирной таблице.

Фото: Global Look Press
Источник: ФАН

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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