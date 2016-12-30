Словенский защитник Грегор Балажиц перешел в «Урал»

«Урал» объявил о переходе словенского защитника Грегора Балажица. 28-летний футболист подписал с екатеринбургской командой контракт на 2,5 года.
Балажиц ранее выступал за белградский «Партизан», «Карпаты» из Львова и словенскую «Горицу». Также Грегор является игроком сборной Словении, за которую дебютировал в 2013 году.
В нынешнем сезоне чемпионата Сербии Грегор провел 15 матчей, в которых не отметился результативными действиями.
Напомним, что после 17 туров екатеринбургский «Урал» с 14 очками расположился на 13 позиции в таблице РФПЛ.
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Фото: Официальный сайт «Урала»
Источник: Официальный сайт «Урала»