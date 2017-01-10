Следственный комитет Татарстана не нашел уголовной составляющей в «деле Азмуна»

Следственный комитет РТ по РФ не нашел оснований для возбуждения уголовного дела в трансфере форварда Сердара Азмуна из «Рубина» в «Ростов». Основания не найдены как в отношении самого иранского футболиста, так и его представителей.

«В «Рубине» и татарстанском СКР будут молчать об исходах дела до последнего, чтобы не потерять лицо», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.

16 ноября стало известно о том, что руководство «Рубина» обратилось к следователям с заявлением о преступлении. В Казани подозревают, что при определении суммы компенсации за переход Азмуна мог быть использован поддельный документ.

В казанском клубе по состоянию на вечер 9 января — клуб не получал официального ответа СКР на заявление. Об этом сообщил руководитель пресс-службы «Рубина» Михаил Степанов.

Фото: Global Look Press

Источник: realnoevremya.ru