Следователь оскорбил Александра Кокорина на допросе

Адвокат Татьяна Стукалова, представляющая интересы нападающего «Зенита» Александра Кокорина, заявила, что один из следователей оскорбил ее клиента на допросе. Об этом ей сообщил сам Александр.

«Сегодняшнее посещение в следственном изоляторе Александра Кокорина было вызвано проведением следственных действий, рассказать о которых я не имею возможности по причине данной мною подписки о неразглашении обстоятельств дела. Моя жалоба о незаконности этой подписки, т.к. это дело даже по мнению прокурора носит публичный характер, до настоящего времени не рассмотрено, хотя истекли все предусмотренные законом сроки ее рассмотрения.

Могу ссылаться только на незаконные действия следователей, например, сегодня мне стало известно от Александра, что при первичном его допросе без моего участия один из следователей, фамилию которого я называть не хочу, обозвал Александра неприличным и оскорбительным словом, и данное обстоятельство Александр занес в протокол допроса с просьбой разъяснить ему, в связи с чем это произошло и законно ли это.

Данное заявление моего подзащитного не рассмотрено до настоящего времени, и здесь уместно предположить, что процессуальный контроль за действиями 18 следователей следственной группы отсутствует. На следующей неделе указанному следователю будет официально заявлен отвод, поскольку имеет место личная неприязнь к обвиняемому, а также планируется отвод его руководителю за бесконтрольность и попустительство безобразным и незаконным действиям следователя, хотя я не думаю, что руководитель разделяет мнения этого следователя», – написала Стукалова в инстаграме.

Фото: Global Look Press

Источник: Инстаграм Татьяны Стукаловой