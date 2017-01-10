«Славия» объявила, что продаст Сердерова в зарубежный клуб

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Софийская «Славия» на официальном сайте сообщила, что продаст четверых футболистов, в числе которых российский нападающий Сердер Сердеров. Отмечается, что 22-летний футболист продолжит карьеру в зарубежном клубе.

Сердеров, который выступал за «Славию» с 2016 года, в текущем сезоне провел 19 матчей и забил шесть мячей.

Ранее в СМИ сообщалось, что форвард может вернуться в «Урал». Сердеров в сезоне-2013/14 провел 4 матча за «Урал», в составе которого играл на правах аренды, после чего отправился в «Анжи».

Фото: официальный сайт «ФК Слвавия»
Источник: официальный сайт «ФК Славия»

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Евгений Морозов
Евгений Морозов

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