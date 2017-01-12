Славен Билич: «Пайет хочет уйти из клуба, но мы не собираемся отпускать его»

Димитри Пайет не имеет особого желания продолжать играть за «Вест Хэм». Об этом сообщил главный тренер Славен Билич.

«Мы не горим желанием продавать наших лучших игроков, но Пайет не хочет играть за нас.

Он хочет уйти из клуба, но мы не собираемся отпускать его. Эта команда дала ему все, мы всегда поддерживали его. Я огорчен и зол этим решением», — сказал Билич.

Пайет отказался выходить на поле в составе клуба на ближайший матч премьер-лиги против «Кристал Пэласа». Игрок также перестал посещать тренировки.

Контракт француза с «молотобойцами» истекает летом 2021 года.

Пайет забил 2 гола и отдал 9 голевых пасов в текущем сезоне. «Вест Хэм» идет на 13 месте с 22 очками.

Фото: Global Look Press

Источник: The Guardian