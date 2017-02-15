Славен Билич оштрафован FA на 8 тысяч фунтов

Главный тренер лондонского «Вест Хэма» Славен Билич подвергся наказанию за агрессивное поведение. Об этом сообщают британские СМИ.

В матче против «Вест Бромвича»хорватский специалист слишком эмоционально отреагировал на гол соперника в добавленное время: он бросил микрофон одной из ТВ-компаний. Тогда арбитр удалил Билича. Сегодня FA обязала 48-летнего тренера, а также его помощника Николу Юрчевича выплатить штраф в 8 тысяч фунтов.

Встреча с «Вест Бромвичем» окончилась вничью (2:2). После 25 туров АПЛ «молотобойцы набрали» 25 очков и расположились на 10-м месте в турнирной таблице.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC Sport