Славен Билич оштрафован FA на 8 тысяч фунтов

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Пайет и Билич

Главный тренер лондонского «Вест Хэма» Славен Билич подвергся наказанию за агрессивное поведение. Об этом сообщают британские СМИ.

В матче против «Вест Бромвича»хорватский специалист слишком эмоционально отреагировал на гол соперника в добавленное время: он бросил микрофон одной из ТВ-компаний. Тогда арбитр удалил Билича. Сегодня FA обязала 48-летнего тренера, а также его помощника Николу Юрчевича выплатить штраф в 8 тысяч фунтов.

Встреча с «Вест Бромвичем» окончилась вничью (2:2). После 25 туров АПЛ «молотобойцы набрали» 25 очков и расположились на 10-м месте в турнирной таблице.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC Sport

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