Скульптуру Роналду установили на Поклонной горе и обсмеяли, английский вратарь получил годовой запас пиццы. Главные новости недели

Еженедельник «Футбол» представляет главные истории прошедшей недели.

Ледяного Криштиану Роналду из Москвы высмеяли в Интернете. Копилка неудачных статуй форварда пополнилась российским экземпляром

Скульптуру футболиста установили на Поклонной горе в рамках фестиваля «Ледовая Москва. В кругу семьи», посвященного 32 странам-участницам ЧМ-2018. Для изготовления фигур в столицу завезли две тысячи тонн природного льда. Однако капитана сборной Португалии едва ли можно отыскать на этой выставке без поясняющей таблички. Пользователи социальных сетей сошлись на том, что статуя максимально далека от оригинала: «Почему они продолжают это делать с его лицом?», «Потому что невозможно воссоздать совершенство».

Западные СМИ уже сравнили ледяного Роналду с бронзовым бюстом из аэропорта Мадейры, названного в честь футболиста. Тогда над скульптурой 32-летнего игрока работал бывший уборщик Эмануэл Сантуш, которому понадобилось 15 дней, чтобы отлить из бронзы пугающую своей непохожестью копию знаменитости. На ее открытии присутствовал сам виновник торжества. Звезда, по словам незадачливого скульптора, осталась довольна, правда попросила смягчить черты лица — из-за мимических морщин монумент казался старше.

Бюст в Мадейре — не первая неудача увековечить Роналду. В 2010 году компания Nike в рамках рекламной акции на день установила на площади де Рамалес в Мадриде десятиметровый памятник форварду «Реала». После демонтажа его подарили торговому центру в Лиссабоне, но признать в памятнике португальскую звезду по силам только самым внимательным покупателям.

Вратарь «Флитвуда» получил годовой запас пиццы. Клаудио Раньери одобряет

🍕| Well done to goalkeeper @Nealo01 who was rewarded for today’s clean sheet with a year’s supply of pizza from sponsors @PapaJohns .

“I’m not sure the manager will be too pleased, but I’m delighted,” was his response! pic.twitter.com/XXdrvRvfze

— Fleetwood Town FC (@ftfc) January 6, 2018