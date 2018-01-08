Скульптуру Роналду установили на Поклонной горе и обсмеяли, английский вратарь получил годовой запас пиццы. Главные новости недели

Еженедельник «Футбол» представляет главные истории прошедшей недели.

Ледяного Криштиану Роналду из Москвы высмеяли в Интернете. Копилка неудачных статуй форварда пополнилась российским экземпляром

Скульптуру футболиста установили на Поклонной горе в рамках фестиваля «Ледовая Москва. В кругу семьи», посвященного 32 странам-участницам ЧМ-2018. Для изготовления фигур в столицу завезли две тысячи тонн природного льда. Однако капитана сборной Португалии едва ли можно отыскать на этой выставке без поясняющей таблички. Пользователи социальных сетей сошлись на том, что статуя максимально далека от оригинала: «Почему они продолжают это делать с его лицом?», «Потому что невозможно воссоздать совершенство».

Западные СМИ уже сравнили ледяного Роналду с бронзовым бюстом из аэропорта Мадейры, названного в честь футболиста. Тогда над скульптурой 32-летнего игрока работал бывший уборщик Эмануэл Сантуш, которому понадобилось 15 дней, чтобы отлить из бронзы пугающую своей непохожестью копию знаменитости. На ее открытии присутствовал сам виновник торжества. Звезда, по словам незадачливого скульптора, осталась довольна, правда попросила смягчить черты лица — из-за мимических морщин монумент казался старше.

Бюст в Мадейре — не первая неудача увековечить Роналду. В 2010 году компания Nike в рамках рекламной акции на день установила на площади де Рамалес в Мадриде десятиметровый памятник форварду «Реала». После демонтажа его подарили торговому центру в Лиссабоне, но признать в памятнике португальскую звезду по силам только самым внимательным покупателям.

Вратарь «Флитвуда» получил годовой запас пиццы. Клаудио Раньери одобряет

🍕| Well done to goalkeeper @Nealo01 who was rewarded for today’s clean sheet with a year’s supply of pizza from sponsors @PapaJohns . “I’m not sure the manager will be too pleased, but I’m delighted,” was his response! pic.twitter.com/XXdrvRvfze — Fleetwood Town FC (@ftfc) January 6, 2018

Вратарь «Флитвуд Таун» Крис Нил победил в необычном споре. После матча 1/32 финала кубка Англии против «Лестера» (0:0) голкипер клуба из третьего английского дивизиона был награжден годовым запасом пиццы за то, что сумел отстоять свои ворота сухими. Дело в том, что спонсором «Флитвуд Таун» является сеть пиццерий Papa John’s . Партнеры провинциального клуба пообещала 32-летнему вратарю бесплатный запас пиццы на год, если тот сумеет не пропустить.

Символично, что для этого спора в качестве соперника был выбран «Лестер». В период с 2015 по 2017 год экс-тренер «лис» Клаудио Раньери вознаграждал футболистов за победу любимым итальянским лакомством.

Теперь Крису Нилу важно не превратиться в 125-килограмового монстра, таким как был голкипер «Саттон Юнайтед» Уэйн Шоу. В прошлом году скромный клуб добрался до 1/8 кубка Англии, где сыграли против лондонского «Арсенала». Во время матча плотный вратарь был замечен на скамейке запасных, поедавшим большой пирог, а затем Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала игрока на два месяца и оштрафовала на 375 фунтов. Ассоциация посчитала, что такое поведение голкипера было связано со ставками, ведь букмекерские конторы принимали ставки на то, съест ли Шоу пирог.

Напомним, что по регламенту КА команды должны будут провести повторную игру за право выхода в следующую стадию турнира. Если и в этой встрече будет зафиксирована ничья, то будет назначено дополнительное время и серия пенальти.

Матч Лиги Европы «Црвена Звезда» – ЦСКА в Белграде пройдет без зрителей. Болельщики успели скупить почти всю квоту

По решению УЕФА, «Црвена Звезда» сыграет домашний матч 1/16 финала Лиги Европы против ЦСКА без зрителей. Такое наказание белградский клуб получил за поддержку сербов Ратко Младича во время игры группового этапа против БАТЭ. Гаагский трибунал осенью приговорил Младича к пожизненному заключению. В первой половине 90-х он командовал отрядом боснийских сербов в Югославии. По мнению трибунала, он виновен в гибели тысяч боснийских мусульман.

Помимо матча без зрителей, «Црвена Звезда» также наказана штрафом в размере 50 тысяч евро.

«Откровенно говоря, мы удивлены этим решением. Думаю, в течение всей осени мы демонстрировали, что клуб максимально ответственно подходит к организации каждого матча и прилагает все усилия для обеспечения порядка. Наш клуб растет, и это решение, безусловно, не пойдет на пользу развитию футбола в Сербии. Особенно, с учетом того, что нашу команду на групповом этапе смотрели больше всего. Болельщиков ««Црвена Звезды» поддержали и российские ультрас. Болельщики «Зенита» на матче с «Вардаром» вывесили баннер «Ратко Младич – герой Сербии».

Я очень расстроен таким безжалостным решением УЕФА», – сказал Терзич.

К концу декабря «Црвена Звезда» уже реализовала больше 20 тысяч билетов и теперь готова вернуть деньги.

Матч 1/16 финала Лиги Европы «Црвена Звезда» – ЦСКА состоится 13 февраля на стадионе «Райко Митич» в Белграде, ответная встреча пройдет неделей позже в Москве.

«Рубин» затеял масштабную распродажу. Кажется, в это трансферное окно из Казани уедет большая часть легионеров

Казанский «Рубин» прошел первый медосмотр перед поездкой на сборы в ОАЭ. Он оказался примечательным тем, что на него не приехали сразу несколько иностранцев: защитник Рагнар Сигурдссон, полузащитники Янн М’Вила и Алекс Сонг, а также нападающие Сердар Азмун и Максим Лестьенн. Пресса активно сообщает о продаже некоторых из этих игроков в европейские команды.

Янн М’Вила готовится к возвращению во Францию. В ближайшее время полузащитник и «Рубин» должны договориться об обоюдном расторжении контракта, и М’Вила перейдет в «Сент-Этьен» на правах свободного агента. Правый защитник Моритц Бауэр интересен «Бенфике», «Интеру», «Валенсии» и неназванной команде из АПЛ — ожидается, что австриец тоже уедет из России в это трансферное окно. Алекс Сонг уже несколько месяцев мечется между выступлениями в РФПЛ и Турцией с Англией, куда его тоже отправляют слухи. Кроме того, в начале декабря Transfermarkt сообщил, что «Вердер» предлагал за Максима Лестьенна 3 млн евро.

Курбан Бердыев уже дал комментарии этой трансферной кампании своей команды: «В связи с клубной ситуацией мы обратились к легионерам, чтобы они нашли себе клубы. Из легионеров едут только Навас, Цакташ, Гекдениз и Азмун. Всех остальных мы попросили найти клубы и надеемся, что они с пониманием к этому отнесутся».

Текст: Юрий Алеманов, Юлия Древова, Илья Егоров

Фото: Global Look Press

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