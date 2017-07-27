Скончался Валерий Маслов

Автор: Дмитрий Темников 0

Печальную новость сообщила пресс-служба «Динамо». Ушел из жизни известный футболист бело-голубых Валерий Маслов.

Экс-полузащитник москвичей скончался в 77 лет. В «Динамо» Маслов выступал с 1961 по 1971 годы, выиграв чемпионат и два Кубка СССР.

Валерий Павлович выступал за сборную СССР. Также легенда «Динамо» выступал и в хоккее с мячом, став восьмикратным чемпионом мира в составе национальной команды Советского Союза.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный твиттер ФК «Динамо»

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