Скончался известный советский вратарь Виктор Чанов

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Виктор Чанов

Советский и украинский голкипер Виктор Чанов умер в возрасте 57 лет. Смерть наступила 8 февраля, около 19.50.

Виктор Чанов родился в 1959 году в Донецке. Выступал в донецком «Шахтере», и киевском «Динамо». За сборную СССР Чанов сыграл 21 матч, в которых пропустил восемь голов.

Чанов – трехкратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР и победитель Кубка обладателей кубков 1986.

С 1995 года начал тренерскую карьеру. Работал с вратарями в «ЦСКА-Борисфен» и киевском «Динамо».

 

Фото: Global Look Press

Источник: ГОРДОН

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Владимир Шевелев

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