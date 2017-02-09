Скончался известный советский вратарь Виктор Чанов

Советский и украинский голкипер Виктор Чанов умер в возрасте 57 лет. Смерть наступила 8 февраля, около 19.50.

Виктор Чанов родился в 1959 году в Донецке. Выступал в донецком «Шахтере», и киевском «Динамо». За сборную СССР Чанов сыграл 21 матч, в которых пропустил восемь голов.

Чанов – трехкратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР и победитель Кубка обладателей кубков 1986.

С 1995 года начал тренерскую карьеру. Работал с вратарями в «ЦСКА-Борисфен» и киевском «Динамо».

Фото: Global Look Press

Источник: ГОРДОН