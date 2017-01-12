Скончался бывший тренер сборной Англии Грэм Тэйлор

12 января, в возрасте 72-ух лет умер известный английский тренер Грэм Тейлор. Он работал во многих английских клубах, в том числе тренировал сборную Англии.

В качестве игрока Тейлор выступал за «Гримсби» с 1962 по 1968 год, и «Линкольн Сити» с 1968 по 1972.

Тренерская работа началась все с того же «Линкольн Сити». Затем был «Уотфорд», с которым в 1983 году занял второе место в первом дивизионе Англии (с 1992 года Премьер-Лига). Проработав 10 лет в «Утфорде», Грэм возглавил «Астон Виллу», которую также привел ко второму месту.

Возглавив сборную Англии В 1990 году, он вышел на Евро 1992, где занял последнее место в группе. На ЧМ-1994 сборная не пробилась, после чего Тейлор был отправлен в отставку.

Потом он работал в «Вулверхемптоне», возвращался в «Утфорд». Последним местом работы Тейлора была «Астон Вилла» в 2003 году.

Отметим, что Грэм Тейлор один из 17 тренеров, проведших тысячу матчей в высшем дивизионе Англии.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC