«СКА-Хабаровск» вылетает в ФНЛ, Жулио Сезар завершил карьеру, «Зенит» снова забил. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 22 апреля.

1. РФПЛ. 27-й тур

«Динамо» с минимальным счетом победило «СКА-Хабаровск», «Арсенал» и «Зенит» сыграли вничью, «Амкар» обыграл «Тосно» на выезде, Дубль Ахмеда Мусы помог ЦСКА выиграть у «Краснодара», «Локомотив» сыграл в нулевую ничью с «Уфой».

2. «СКА-Хабаровск» вылетел из РФПЛ

В следующем сезоне армейцы не примут участия в премьер-лиге.

3. Бывший вратарь «Интера» и сборной Бразилии Жулио Сезар завершил карьеру

38-летний голкипер накануне провел свой последний матч в составе «Фламенго».

4. Болельщики «Барселоны» на матче с «Севильей» освистали гимн Испании в присутствии короля

На игре присутствовал король Испании Филипп VI.

5. Роберто Манчини: «Я не сожалею, что расстался с Дзюбой»

Итальянец не сожалеет, что отпустил игрока.

Фото: Global Look Press

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