«СКА Хабаровск» расстался с 12 игроками

«СКА Хабаровск» объявил о расставании с 12 футболистам по истечении сроков контрактов. В следующем сезоне хабаровский клуб впервые в своей истории выступит в российской премьер-лиге.

Команду покинули Максим Астафьев (вернулся в ФК «Мордовия», у которого был арендован), Эдуард Булия, Александр Верулидзе, Андрей Иванов, Андрей Киреев, Антон Купчин,Томас Микуцкис, Давид Озманов, Василий Плетин, Артур Рылов, Павел Карасев, Игорь Удалый.

С остальными футболистами ведутся переговоры о продлении их профессиональных контрактов.

Фото: официальный сайт «СКА Хабаровска»

Источник: официальный сайт «СКА Хабаровска»