«СКА-Хабаровск» приобрел нигерийского защитника Аделейе

Пресс-служба хабаровского клуба сообщила о подписании очередного новичка. Им стал 29-летний нигерийский защитник Айоделе Аделейе.

Последним клубом нигерийца до перехода в «СКА-Хабаровск» был казахстанский «Актобе», за который он выступал в 2015 году и с которым завоевал бронзовые медали чемпионата Казахстана. Помимо этого, в послужном списке Аделейе значатся голландская «Спарта», украинские «Металлург» и «Таврия» и другие клубы.

Айоделе Аделейе имеет опыт выступлений в российской Премьер-лиге: в сезоне-2013/14 он провел 9 матчей за «Анжи».

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Официальный сайт ФК «СКА-Хабаровск»

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