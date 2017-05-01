«СКА-Хабаровск» объявил о разрыве контракта с Андреем Гордеевым

«СКА-Хабаровск» и главный тренер команды Андрей Гордеев решили прекратить сотрудничество. 30 апреля попечительский совет клуба принял решение о прекращении трудовых отношений с тренерским штабом команды в лице Гордеева и его помощников – старшего тренера Николая Ковардаева и тренера Дмитрия Лукошкина.

«СКА-Хабаровск» благодарит Андрея Гордеева и его тренерский штаб за проделанную работу и желает успехов в продолжении дальнейшей карьеры», — говорится на официальном сайте дальневосточной команды.

Под руководством Гордеева «СКА-Хабаровск» провёл в общей сложности 15 матчей, из них 10 – в первенстве ФНЛ и ещё пять – в розыгрыше Кубка ФНЛ. Во встречах ФНЛ команда одержала 2 победы, 5 встреч завершила вничью и в 3 потерпела поражение.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Алексей Поддубский. В июне 2013 года он был назначен на должность старшего тренера «СКА-Энергии». В 2015 году исполнял обязанности главного тренера команды. С января 2016 года являлся главным тренером молодежной команды «СКА-Хабаровск».

Фото: «СКА-Хабаровск»

Источник: Официальный сайт ФК «СКА-Хабаровск»