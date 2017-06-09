«СКА-Хабаровск» может проводить домашние матчи в Химках

Автор: Лидия Дидык 0

СКА Хабаровск

Президент РФПЛ Сергей Прядкин заявил, что у новичков лиги есть проблемы с инфраструктурой. «СКА-Хабаровск» должен в скором времени устранить их.

«К новичкам лиги, помимо поздравлений, есть и вопросы. Особенно к «СКА-Хабаровску». Это больше связано с инфраструктурой. Принято решение – если клуб приведет в соответствующее состояние инфраструктуру, будет играть на своем домашнем стадионе. Пока комиссия лиги, посетив Хабаровск, сделала вывод о том, что стадион не соответствует критериям, которые предъявляются клубу РФПЛ по трем параметрам.

Первое – освещение, которое необходимо основному вещателю для качественной ТВ-трансляции. Второе – система контроля доступа болельщиков, чему уделяется большое внимание. И третье – состояние поля. Проведенные тесты говорят о том, что поле не соответствует необходимым стандартам. Если к указанному сроку все недостатки будут устранены, СКА примет гостей на своем стадионе. Если нет, то на резервной арене. Клубы задавали вопрос гендиректору Олегу Флегонтову, и по предварительным данным, вариант резервной арены – «Арена Химки»,– сказал Прядкин.

Фото: официальный сайт «СКА-Хабаровска»
Источник: «Спорт-Экспресс»

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