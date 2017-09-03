Система видеоповторов на стадионе «Краснодара», забастовка Диего Косты. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 2 сентября.

1. Евгений Гинер может продать ЦСКА.

Сумма вероятной сделки составит 300 миллионов долларов.

2. Рафаэль Бенитес хочет уйти из «Ньюкасла» и возглавить другой клуб АПЛ.

Испанский специалист заинтересован в том, чтобы возглавить «Вест Хэм», если лондонский клуб уволит Славена Билича.

3. В «ПСЖ» не переживают за итоги расследования УЕФА.

Клуб с удивлением воспринял заявление УЕФА, поскольку регулярно информирует союз о всех своих сделках.

4. «Краснодар» первым из клубов РФПЛ установит на своем стадионе систему видеоповторов.

Сергей Галицкий уже определился с поставщиком оборудования.

5. Диего Коста отказался возвращаться в расположение «Челси».

Испанский нападающий уже был оштрафован на 300 тысяч фунтов за отказ вернуться.

Фото: Global Look Press

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