Система определения голов в РФПЛ будет стоить 15 млн $ в год

Система определения взятия ворот будет использована на Кубке конфедераций 2017 года, который пройдет в России этим летом. Установкой оборудования на четырех стадионах займется ФИФА.

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко прокомментировал возможность нововведения в РФПЛ.

«В чемпионате России видеоповторы ввести невозможно, потому что даже система определения взятия ворот очень дорогая, не так просто ее ввести в футбольную структуру. Например, эта система для нашего чемпионата будет стоить минимум 15 млн $ в год, а эпизодов за весь прошлый чемпионат было максимум два-три. Получается, эта система будет стоить 5 миллионов за каждый эпизод».

«Эти же деньги можно направить на развитие детского футбола, это будет иметь больший эффект. Не так ли? А что касается видеоповторов, нужно сначала апробировать, а потом уже утверждать, насколько эффективно система влияет на проведение игры».

Кубок конфедераций пройдет в июне этого года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС