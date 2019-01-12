Символическая команда года УЕФА, Фабрегас — игрок «Монако», 51-летний футболист продлил контакт с клубом. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Фабрегас

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 11 января.

1. Сеск Фабрегас — новый игрок «Монако»

31-летний испанец подписал контракт с клубом до лета 2022 года.

2. УЕФА огласил символическую команду 2018 года

Голосование проводилось среди болельщиков с середины декабря.

3. Самый возрастной футболист мира снова продлил контракт

Нападающему «Иокогамы» Кадзуеси Миура 51 год.

4. «Рубин» может расторгнуть контракт с Сосланом Джанаевым

Клуб хочет уменьшить зарплатную ведомость в команде.

5. Томас Мюллер дисквалифицирован на 2 матча Лиги чемпионов и не сыграет с «Ливерпулем»

Футболист пропустит обе игры против «Ливерпуля».

Фото: Global Look Press

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