«Валенсия» выкупила трансфер Симоне Дзадзы

«Валенсия» выкупила трансфер итальянского нападающего. Об этом сообщается на официальном сайте «Ювентуса».

Нападающий «Ювентуса» Симоне Дзадза подписал четырехлетний конртакт с испанским клубом, который вступит в силу 1 июля. Итальянец уже играет за «Валенсию» с января. За продажу Дзадзы «старая синьора» получит около 16 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Симоне сыграл 14 матчей. В данных встречах 25-летний футболист забил четыре гола. Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Ювентуса»