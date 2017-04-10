«Валенсия» выкупила трансфер Симоне Дзадзы

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

«Валенсия» выкупила трансфер итальянского нападающего. Об этом сообщается на официальном сайте «Ювентуса».

Нападающий «Ювентуса» Симоне Дзадза подписал четырехлетний конртакт с испанским клубом, который вступит в силу 1 июля. Итальянец уже играет за «Валенсию» с января. За продажу Дзадзы «старая синьора» получит около 16 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Симоне сыграл 14 матчей. В данных встречах 25-летний футболист забил четыре гола.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Ювентуса»

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