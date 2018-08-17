Симоне Дзадза продолжит карьеру в итальянском «Торино»

Итальянский форвард «Валенсии» Симоне Дзадза продолжит карьеру в «Торино». О переходе 27-летнего нападающего испанский клуб объявил на своем сайте.

До перехода в испанский клуб Дзадза защищал цвета «Вест Хэм Юнайтед», «Ювентуса», «Сассуоло», «Асколи», «Виареджо», «Юве Стабии», «Сампдории» и «Аталанты».

В сезоне-2017/18 испанской Примеры 27-летний игрок принял участие в 33 матчах, забил 13 голов и отдал одну результативную передачу. Дзадза провел в стане «летучих мышей» один сезон.

В Симоне Дзадза был также заинтересован и «Милан», но затем команда Дженнаро Гаттузо приобрела форварда Гонсало Игуаина.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Валенсии»