Симоне Дзадза перешел в «Валенсию» на правах аренды

Итальянский нападающий туринского «Ювентуса» Симоне Дзадза продолжит карьеру в другом клубе. Форвард будет играть в команде Ла Лиги.

Сегодня «Валенсия» арендовала футболиста до конца сезона с правом выкупа. По некоторым данным, «летучие мыши» заплатят туринцам 2 миллиона евро. Ранее сообщалось об интересе к Симоне со стороны московского «Спартака».

В текущем сезоне форвард за «Ювентус» не выступал. 25-летний футболист был арендован «Вест Хэмом» и за 11 матчей не отличился результативными действиями.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Валенсия»