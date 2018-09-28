Сильвио Берлускони купил клуб Серии C «Монцу»

Автор: Владислав Маслов 0

Берлускони недолго оставался вне футбола. Теперь у него новый проект.

Экс-президент «Милана» Сильвио Берлускони решил снова стать владельцем футбольного клуба.

Новым проектом бывшего премьер-министра Италии стала «Монца», выступающая в Серии C. Об этом было объявлено сегодня, 28 сентября, в день 82-летия итальянца. В руководство клуба также вошел занимавший в период правления Берлускони пост вице-президента «Милана» Адриано Галлиани.

Берлускони являлся владельцем россонери с 1986 по 2017 год. Этот период стал самым успешным в истории клуба – миланцы завоевали множество трофеев как в Италии, так и в международных соревнованиях, восемь раз выиграв чемпионат страны и пять раз — Лигу чемпионов. В 2017 году Берлускони продал «Милан» инвесторам из Китая.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia

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