Сильвио Берлускони: «Доннарумма никуда не уйдет»

Президент «Милана» Сильвио Берлускони сообщил, что клуб не намерен продавать вратаря Джанлуиджи Доннарумму.

Ранее СМИ сообщали, что руководство «Манчестер Сити» готово выложить за 18-летнего футболиста 120-150 миллионов евро. В английском клубе считают, что Доннарумма является идеальным кандидатом на смену Джо Харту и нестабильно играющим Вилли Кабальеро и Клаудио Браво.

«Джанлуиджи — великолепный продукт нашей молодёжной системы, он чувствует сильную привязанность в своем сердце к майке «россонери». У нас продажа Доннаруммы даже не обсуждается», — сказал Берлускони.

В текущем сезоне Джанлуиджи Доннарумма провел матчей в Серии А. В них он пропустил голов и раз оставлял ворота нетронутыми.

Фото: Global Look Press

Источник: La Verita