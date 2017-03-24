Сидни Кросби отрезал палец Марку Мето в матче НХЛ

В НХЛ разгорается скандал. В матче между «Оттавой Сенаторз» и «Питтсбург Пингвинз» нападающий гостей Сидни Кросби ударом клюшки раздробил палец защитнику хозяев Марку Мето.

Владелец «Оттавы» Юджин Мелник резко высказался о нападающем «Питтсбурга» после данного эпизода:

«Мы все знаем, кто такой Кросби. Этому парню просто нельзя верить. Если творишь такую фигню, то мне все равно, какое положение ты занимаешь в лиге. Не имеет значения, первая ли ты звезда во всей лиге. Если так дерьмово поступил – надо отсидеть длительную дисквалификацию.

Наш парень лишился части пальца. Вы видели? Это отвратительно. Я бы не хотел, чтоб такое увидел кто-то младше 25 лет.

По-моему, единственный выход – убирать нарушителей с площадки. Не на одну-две игры. Как насчет дисквалифицировать таких парней на сезон? Вы убрали моего хоккеиста, я убираю вашего. Таков мой подход. Если кто-то кого-то травмировал, то они должны вместе смотреть хоккей до конца сезона», — заявил Мелник.



Фото: Global Look Press

Источник: канал NHL на Youtube