Сидни Кросби отправил специальные джерси семьям пострадавших игроков «Бронкос»

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Кросби совместно с менеджерами клуба по экипировке подготовил специальный комплект джерси. Канадский нападающий отправил его пострадавшим в трагедии юниорской команде «Бронкос».

Была разработана форма с номером «18» и надписью «Бронкос» на месте фамилии. Каждый из игроков команды оставил свою роспись. Помимо этого «Питтсбург» предоставил пожертвование в размере $ 20 тыс. на счёт GoFundMe для семей, которых коснулась трагедия.

Touched by the Humboldt tragedy Sidney Crosby had @penguins equip mgr @RealDanaHeinze make up this Penguins jersey with Broncos on the back and a special tag in it. Signed by the entire team it’s on its way to Humboldt. #classy #PrayforHumboldtBroncos pic.twitter.com/Cs4Gkv6wyv

— Christine Simpson (@SNChrisSimpson) April 10, 2018